Хиросима, Япония, , 07:58 — REGNUM Немедленный отказ от ядерного оружия для России совершенно недопустим, поскольку приведёт к резкому ослаблению безопасности страны, провоцируя Запад на «масштабное военное столкновение». Это следует из выступления посла России в Японии Михаила Галузина на круглом столе по ядерному разоружению в Хиросиме, текст которого распространило посольство в Токио.

Михаил Галузин Посольство Российской Федерации в Японии

Михаил Галузин «Для России обладание ядерным оружием на данном этапе является единственно возможным ответом на вполне конкретные внешние угрозы, которые не только не ослабевают, но, напротив, стремительно нарастают. В этих условиях немедленный отказ от ядерного оружия резко ослабил бы безопасность нашей страны и обострил риски масштабного военного столкновения с Западом, не желающим признавать наши коренные интересы безопасности».

По словам дипломата, Россия разделяет стремление к достижению безопасного безъядерного мира. Но эти шаги не должны подрывать глобальную стабильность и приводить к углублению международной разобщённости.

Михаил Галузин «Реальный прогресс на пути к ядерному разоружению можно обеспечить только на основе выверенных поэтапных мер, не подсекающих принцип равной и неделимой безопасности и усилия по поддержанию стратегического баланса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол России в Японии Михаил Галузин возложил цветы к мемориалу жертвам американской атомной бомбардировки Хиросимы.

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