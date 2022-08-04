Посол РФ в Японии заявил о недопустимости отказа России от ядерного оружия
Хиросима, Япония, 4 августа, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Немедленный отказ от ядерного оружия для России совершенно недопустим, поскольку приведёт к резкому ослаблению безопасности страны, провоцируя Запад на «масштабное военное столкновение». Это следует из выступления посла России в Японии Михаила Галузина на круглом столе по ядерному разоружению в Хиросиме, текст которого распространило посольство в Токио.
По словам дипломата, Россия разделяет стремление к достижению безопасного безъядерного мира. Но эти шаги не должны подрывать глобальную стабильность и приводить к углублению международной разобщённости.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол России в Японии Михаил Галузин возложил цветы к мемориалу жертвам американской атомной бомбардировки Хиросимы.