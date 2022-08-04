Хиросима, Япония, 4 августа, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Немедленный отказ от ядерного оружия для России совершенно недопустим, поскольку приведёт к резкому ослаблению безопасности страны, провоцируя Запад на «масштабное военное столкновение». Это следует из выступления посла России в Японии Михаила Галузина на круглом столе по ядерному разоружению в Хиросиме, текст которого распространило посольство в Токио.

Посольство Российской Федерации в Японии Михаил Галузин

Михаил Галузин «Для России обладание ядерным оружием на данном этапе является единственно возможным ответом на вполне конкретные внешние угрозы, которые не только не ослабевают, но, напротив, стремительно нарастают. В этих условиях немедленный отказ от ядерного оружия резко ослабил бы безопасность нашей страны и обострил риски масштабного военного столкновения с Западом, не желающим признавать наши коренные интересы безопасности».

По словам дипломата, Россия разделяет стремление к достижению безопасного безъядерного мира. Но эти шаги не должны подрывать глобальную стабильность и приводить к углублению международной разобщённости.

Михаил Галузин «Реальный прогресс на пути к ядерному разоружению можно обеспечить только на основе выверенных поэтапных мер, не подсекающих принцип равной и неделимой безопасности и усилия по поддержанию стратегического баланса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол России в Японии Михаил Галузин возложил цветы к мемориалу жертвам американской атомной бомбардировки Хиросимы.