Донецк, 4 августа, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Вооружённый украинские формирования подвергли обстрелам Киевский, Куйбышевский и Петровские районы Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских войск был зафиксирован в 06:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 06:30 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Киевскому району Донецка и в 07:15 — восемь снарядов калибра 122 мм по Куйбышевскому району города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов написал, что украинские боевики отступили из южной окраины города Марьинка, кроме того, посёлок Пески наполовину освобождён.