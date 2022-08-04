Ульяновск, , 07:56 — REGNUM В Ульяновске коммунальщики во время ремонта в одном из жилых домов наткнулись на противотанковую мину. Взрывотехники установили, что это учебная мина без взрывателя, сообщается на сайте управления Росгвардии по Ульяновской области.

Обнаруженная в подвале жилого дома в Ульяновске учебная противотанковая мина https://73.rosguard.gov.ru/

О находке рассказали правоохранителям работники коммунальной службы, которые обнаружили подозрительный предмет во время ремонта в подвале жилого дома. На место происшествия прибыли сотрудникам группы разминирования ОМОН «Симбир».

«Боеприпас оказался учебной противотанковой миной УТМ-62М без взрывателя. Предмет не представляет опасности», — говорят в управлении Росгвардии.

Находку передали полиции для дальнейших разбирательств.

Отметим, что это не первая «военная» находка в зданиях. Как сообщало ИА REGNUM , в мае 2022 года в Ульяновске на крыше заброшенного здания по улице Камышинская был обнаружен учебный патрон от зенитной установки.

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