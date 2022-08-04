Улан-Удэ, 4 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту осквернения памяти защитников Отечества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл вечером 3 августа.

s.om1.ru Вечный огонь

По предварительным данным, двое неизвестных молодых людей подошли к Вечному огню на Мемориале Победы, после чего один из них залил пламя жидкостью из бутылки, потушив его. Фигурантов заподозрили в совершении действий, направленных на реабилитацию нацизма.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых молодых людей, их розыск и задержание», — отметили в ведомстве.