Веллингтон, 4 августа, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки скончались 49 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные новозеландского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, общее число жертв осложнений COVID-19 в Новой Зеландии выросло до 1603 человек. Также за минувшие сутки в стране подтвердили 6152 случая локального распространения коронавирусной инфекции. При этом 210 заболевших недавно выезжали за пределы страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 1 628 856. В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 663 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 14 находятся в отделениях реанимации.