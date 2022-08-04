Калуга, , 10:32 — REGNUM В Калуге прокуратура начала проверку по факту возгорания на крыше городской больницы № 5. Пожар был локализован, пострадавших нет. Об этом 4 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

В калужской больнице №5 загорелась крыша Пресс-служба прокуратуры Калужской области

Предварительно установлено, что накануне вечером на крыше медицинского учреждения при проведении работ произошло короткое замыкание. Пациенты и медики были оперативно эвакуированы из здания. Обошлось без пострадавших.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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