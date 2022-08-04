Уфа, , 07:54 — REGNUM Расходы на ремонт и строительство дорог намерены сделать более прозрачными в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Автодорога Oleg1959

Сообщается, что депутаты регионального парламента намерены внести изменения в закон об автодорогах и о дорожной деятельности в регионе.

«В Башкирии создается общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней. С этой целью мы дополняем закон соответствующей статьей. Аналогичная работа ведется по всей стране — к марту 2023 года она должна быть выполнена», ­ — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что система будет обеспечивать сбор, хранение и анализ сведений обо всех автодорогах общего пользования, в том числе частные. В эту систему будет поступать информация о дорожной деятельности, об объеме и использовании средств дорожных фондов разных уровней, а также итоги оценки технического состояния автодорог общего пользования.

«Система должна быть удобной для разных категорий пользователей. Например, органы власти получат систематизированную информацию о дорогах, проведенных работах и гарантийных обязательствах подрядчиков», — пояснил спикер госсобрания региона.

Он считает, что это позволит лучше анализировать эффективность расходования средств дорожных фондов и принимать управленческие решения.

«Автовладельцы смогут узнавать о планируемых дорожных работах, аварийно-опасных участках, отправлять сообщения о качестве дорог, вносить предложения по развитию дорожной сети», — заявил он.