Екатеринбург, 4 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Смертельное ДТП произошло на 34 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом журналистам сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 3 августа. Столкнулись КаМАЗ, бензовоз и легковой автомобиль. Грузовая машина двигалась в сторону Верхней Пышмы Свердловской области, когда у неё лопнуло колесо. В результате водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с бензовозом и иномаркой.

Жертвой аварии стал водитель КаМАЗ. В больницу доставлены водитель и пассажир легковой машины. По факту произошедшего проводится расследование.