Кемерово, 4 августа, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Вузы Кемеровской области предложили абитуриентам 5,5 тыс. бюджетных мест на 162 направления подготовки. Об этом сообщила министр науки и высшего образования региона Ирина Ганиева.

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«Так как приём заявлений закончился, на сегодняшнюю дату мы имеем 24 тыс. заявлений на бюджетные места, — уточнила она. — Первый этап зачисления был по приоритетным категориям. Здесь был целевой набор — 712 человек поступило по этому набору. 268 ребят поступили по особой квоте — это победители и призёры всероссийских олимпиад школьников, особые ребята, которые проявили особые достижения в разных областях знаний. Сюда же входят ребята с ограниченными возможностями».

Она уточнила, что ещё шесть человек поступили в этом году впервые по дополнительной специальной квоте. Это абитуриенты, которые приехали из Донецкой и Луганской Народных Республик.