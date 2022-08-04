Северо-Курильск, Сахалинская область, 4 августа, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой четыре километра, сообщает пресс-служба управления МСЧ России по Сахалинской области.

Rdfr Вулкан Эбеко

«На вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 4 км», — рассказали ведомстве.

Уточняется, что шлейф от выброса ушел на юг от исполина. Сведений о выпадении пепла в населенных пунктах острова Парамушир не поступало. Запах водорода местные жители также не ощутили. В связи с этим предполагается, что выброс не представлял угрозы для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 3 августа, вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой почти три километра. Этот выброс также угрозы для жизнедеятельности не представлял.