Москва, 4 августа, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по иску финансово-строительной компании «Русское золото — Стройинвест», которая требовала взыскать более 210 млн рублей с ООО «Рашэн мэнэджмэнт хотэл кампани» — оператора сети отелей ACCOR. Причины прекращения спора пока не известны, вердикт ещё не доступен для ознакомления, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

ИА REGNUM Суд

В базе появилась запись судьи Федоточкина — «прекратить производство».

Известно, что в споре речь шла «о взыскании неосновательного обогащения в размере 175 505 669 руб. 21 копейки, убытков в размере 34 508 588 руб. 42 копеек».

Напомним, иск поступил в суд в начале июня 2022 года.