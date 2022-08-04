Абакан, 4 августа, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Семнадцать тонн немаркированного алкоголя. прибывшего в Абакан по поддельным документам из Санкт-Петербурга, изъяли сотрудники ФСБ в Хакасии. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ.

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Нелегальная спиртосодержащая продукция была обнаружена сотрудниками УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий на складе в районе Нижняя Согра в Абакане. Алкоголь был доставлен из Санкт-Петербурга по поддельным документам, в Абакане продукция сбывалась оптовым покупателям для дальнейшей продажи в торговых точках региона.

Кроме того, сотрудниками УФСБ была пресечена противоправная деятельность жителя города Минусинска в Красноярском крае, который был причастен к организации канала поставки контрафактного алкоголя на территорию Хакасии и на территорию Красноярского края.

В настоящее время проводится экспертиза изъятой продукции и мероприятия по установлению всех обстоятельств, связанных с поставками и торговлей несертифицированным алкоголем.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии более 1,2 тыс. литров контрафактного алкоголя у жителя Татарии.