Ульяновск, , 07:39 — REGNUM В Ульяновске планируют отремонтировать объект культурного наследия регионального значения, который расположен в центре города и где располагается трудовая инспекция. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Реставрация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком является государственная инспекция труда в Ульяновской области. Ведомству понадобилась проектно-сметная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом В. М. Булычёва, в котором во второй половине 1880-х по апрель 1890 г. жила семья Бутурлиных».

Речь идёт о капитальном ремонте трёхэтажного здания, расположенного в центре Ульяновска (по улице Гончарова), которое используется трудовой инспекцией. Проектные работы включают в себя комплексные научные исследования объекта культурного наследия, инженерно-техническое обследование, разработка проекта, проверку достоверности сметной стоимости и согласование проектной документации.

Начальная цена по итогам аукциона не изменилась: она составила 1 268 900 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Контракт заключён с обществом «Проектстройреставрация» (г. Ульяновск). Проектные работы должны быть завершены до конца 2022 года.