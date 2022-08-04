Оренбург, 4 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Оренбурге появится 194 новых контейнерных площадки для сбора мусора. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Мусорные площадки оборудуют на средства, выделенные по госпрограмме «Охрана окружающей среды». На создание контейнерных площадок в Оренбурге и Северном районе направлено 75 млн рублей.

Денежные средства потратят на создание 56 площадок для сбора мусора в Северном районе и 194 — в Оренбурге. В обустройство площадок входит создание твердого основания, установка трехстороннего ограждения и контейнеров.

В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году оборудуют мусорные площадки Сорочинском городском округе, Асекеевском, Илекском и Матвеевском районах на более чем 7,9 млн рублей.