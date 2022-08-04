Орск, Оренбургская область, 4 августа, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области 4 августа из-за поступивших угроз теракта пришлось эвакуировать суды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

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Анонимные письма о минировании зданий получили Советский и Октябрьский райсуды города. Сотрудников и посетителей эвакуировали.

В ходе проверки взрывчатых веществ в зданиях не обнаружили. Суды приступили к работе.

Стоит отметить, летом 2022 года в Оренбуржье неоднократно поступали ложные сообщения о минировании зданий судебных инстанции.