Нижний Тагил, Свердловская область, 4 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Жители Нижнего Тагила Свердловской области обнаружили тараканов в столовой городской администрации. Об этом они сообщили в паблике «Чёрный список Тагила» ВКонтакте.

Nesnad Таракан

Насекомые заполонили раздаточную зону и зал. Тем не менее, посетители, увидев таракана, без паники пересаживаются на другое свободное место.

Тагильчане отмечают, что подобная картина уже не удивляет работников заведения. Тараканов здесь замечают не впервые.