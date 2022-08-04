Токио, 4 августа, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Власти Японии направили рекомендации об эвакуации в связи с угрозами затоплений и оползней, вызванными ливневыми дождями, в адрес более 100 тысяч жителей ряда японских префектур на севере и северо-востоке острова Хонсю. Об этом 4 августа сообщает телеканал NHK.

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Предписания немедленно покинуть свои дома и разместиться в эвакуационных центрах получили обитатели некоторых районов в префектурах Аомори, Ниигата, Фукусима и Ямагата.

Ливневые дожди, не прекращающиеся в ряде японских префектур, привели к выходу из берегов нескольких рек, прекращению движения в Ямагате скоростных железнодорожных экспрессов «синкансэн», перекрытию ряда автомагистралей. В пострадавших районах оказались затоплены около 100 домов, ещё около двух тысяч домохозяйств в Ниигате лишились электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в связи с предстоящими ливнями ввели режим повышенной готовности.