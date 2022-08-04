Бабынино, 4 августа 2022, 10:27 — REGNUM На 210-м километре федеральной автодороги М3 «Украина» 3 августа в Бабынинском районе Калужской области улетел в кювет маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого уснул за рулём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.
В дорожном происшествии, помимо водителя, пострадали шесть пассажиров. Медицинскую помощь им оказали на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.
Прокуратурой организована проверка, устанавливаются подробные обстоятельства ДТП.
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