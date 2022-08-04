Посёлок Бабынино, Калужская область, 4 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. На 210-м километре федеральной автодороги М3 «Украина» 3 августа в Бабынинском районе Калужской области улетел в кювет маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого уснул за рулём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Главное управление МЧС России по Калужской области Уснувший за рулём водитель отправил маршрутку в кювет

В дорожном происшествии, помимо водителя, пострадали шесть пассажиров. Медицинскую помощь им оказали на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

Прокуратурой организована проверка, устанавливаются подробные обстоятельства ДТП.