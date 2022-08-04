Ульяновск, , 07:26 — REGNUM По делу о гибели младенца в ДТП в Ульяновской области взят под стражу подозреваемый. Правоохранители считают, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Фигурантом уголовного дела стал житель Ульяновска. Речь идёт о ДТП, которое произошло 29 июля. По версии следствия, мужчина, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил правила дорожного движения, что стало причиной ДТП.

По данным управления, в аварии погиб младенец 2022 года. Кроме того, ещё четверо пассажиров, включая ребёнка, были доставлены в больницы.

Фигурант уголовного дела арестован. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее прокуратура Ульяновской области предварительно отмечала, что 29 июля при подъезде к Ульяновску от трассы М-5 «Урал» водитель автомобиля «Рено Каптюр» на столкнулся с «Нивой».

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