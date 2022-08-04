Кемерово, , 07:28 — REGNUM Новокузнецкий аэропорт имени Б. В. Волынова, участвующий в нацпроекте «Производительность труда», за счёт повышения эффективности работы наземных служб сократил время подготовки самолётов к вылету почти на четверть — до 50 минут. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Проект аэропорта Новокузнецка Администрация правительства Кузбасса

Отмечается, что к началу горнолыжного сезона обслуживание планируется ускорить ещё как минимум на 20%.

«Аэропорт в Новокузнецке активно наращивает пассажиропоток. В июне он увеличился на 11%, в июле — уже на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Повысилась частотность рейсов в Москву и Новосибирск, появились и новые направления авиаперелетов».

Напомним, что из новокузнецкого аэропорта можно улететь в Москву, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи.