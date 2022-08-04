Петропавловск-Камчатский, , 07:22 — REGNUM Жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-2 на Камчатке. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Вертолет Ми-2 Игорь Двуреков

Уточняется, что ЧП произошло около 10:00 (01:00 мск) 4 августа во время захода вертолёта на посадочную площадку Налычёво на территории природного парка «Налычёво». На борту вертолёта находился один пилот, он не пострадал.

Предполагается, что в полете у вертолёта отказал правый двигатель. При посадке от удара об землю воздушное судно завалилось на бок и повредило винты. Спасатели на место происшествия не привлекались.

По предварительной информации, вертолёт принадлежит ООО «Робинзон». Начата проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место ЧП выехала группа следователей.

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