Оренбург, , 07:20 — REGNUM В Оренбургской области лесопатологи начали мониторинг очагов распространения вредных насекомых и недугов. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Специалистам предстоит произвести учёт численности вредителей на 64 тысячах гектаров лесного фонда и диагностировать заболеваемость деревьев на 5 тысячах гектаров. Инвентаризация лесов продлится до конца сентября. Лесопатологи определят потенциальные угрозы для леса на 2023 год и запланируют защитные мероприятия.

По данным министерства, уже выявлены некоторые особенности состояния лесов, в частности, снижение численности непарного шелкопряда в южных, центральных и восточных районах Оренбуржья и возникновение новых очагов вредителя в северных и северо-западных районах. Увеличилась популяция пилильщика-ткача звездчатого в Илекском лесничестве, совки сосновой — в Ташлинском лесничестве.

Особое внимание уделяется выявленным в 2022 году ценангиевому раку сосны и сосудистому микозу дуба. Сейчас принимаются необходимые меры по ликвидации негативных последствий.

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