Москва, , 07:20 — REGNUM Арбитраж Москвы возвратил конструкторскому бюро «Якорь» банкротный иск, который оно подавало к ООО «Хайтэк». Последнее позиционируется как системный интегратор и подрядчик IT-инфраструктуры, который работал в том числе по заказам МВД России, Пенсионного фонда РФ. Причиной такой позиции суда стал мораторий, который для банкротных производств будет действовать вплоть до 1 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок», — отмечается в материалах дела.

Напомним, причиной подачи банкротного иска в июле 2022 года назывался долг, но его сумма не сообщалась. Между тем в суде есть ещё один спор между компаниями, в котором фигурирует соглашение от 2021 года.