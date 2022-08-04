Кемерово, 4 августа, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 4 августа на лечении находятся 1313 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 147 новых носителей коронавируса. За это же время 12 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 168 222 случая заражения коронавирусом, 164 383 человека выздоровели, 2526 пациентов скончались.