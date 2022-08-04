Пекин, , 07:15 — REGNUM Государственная сетевая корпорация Китая (State Grid) заявила, что начнет строительство новой группы объектов сверхвысокого напряжения (UHV) во второй половине года, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

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По данным компании, при общем объеме инвестиций более 150 млрд юаней (около $22 млрд) ожидается, что эти проекты еще больше усилят роль электросетей в расширении инвестиций. В первой половине 2022 года компания строит 11 проектов сверхвысокочастотной связи стоимостью 90 млрд юаней, а протяженность линий электропередачи составляет 6 828 км.

Среди 11 проектов месяц назад вступил в строй проект передачи электроэнергии постоянного тока Байхэтань — Цзянсу мощностью 800 кВ сверхвысокочастотного напряжения, обеспечивающий передачу чистой гидроэнергии из юго-западной провинции Сычуань в восточно-китайскую экономическую столицу провинцию Цзянсу.

Государственная электросеть сообщила, что ее инвестиции в строящиеся проекты за первые семь месяцев составили 88,3,2 млрд юаней. Ожидается, что общий объем инвестиций компании в проекты в этом году достигнет рекордного уровня в 1,3 трлн юаней, что приведет к соответствующим инвестициям в добывающие и перерабатывающие отрасли на сумму 2,6 трлн юаней.