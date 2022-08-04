Москва, , 07:14 — REGNUM В Совфеде назвали «подарком» выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который назвал рутинной поездкой визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Андрей Клишас Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Похоже, что глава дипломатии ЕС — клинический идиот, что ни выступление, то подарок. «Это нормально и рутинно для законодателей… совершать международные поездки», — отметил член Совфеда Андрей Клишас в телеграм-канале.

«Осталось только понять, признаёт ли ЕС Тайвань субъектом международного права и суверенным государством, ну или Боррелю придется вспомнить какой-нибудь «рутинный» визит главы парламента на часть территории суверенного государства (а политика одного Китая предполагает признание суверенитета КНР над Тайванем) без согласия центрального правительства принимающей стороны», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава евродипломатии Боррель заявил, что «нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе, это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки».

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