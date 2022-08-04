Канберра, 4 августа, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали при стрельбе в австралийском штате Квинсленд. Об этом 4 августа сообщает ABC.

Niels Noordhoek Стрельба

Инцидент произошёл в посёлке Боги, расположенном к юго-западу от прибрежного города Боуэна на севере Квинсленда. неизвестный злоумышленник начал стрельбу по людям, один из раненых был обнаружен возле собственного дома в критическом состоянии. Пострадавший был госпитализирован, ещё трое раненых от госпитализации отказались.

Отмечается, что на место стрельбы выехали восемь машин скорой помощи, были привлечены два вертолёта службы спасения, а также экипажи аварийных служб. Полиция штата объявила чрезвычайное положение в районе на юго-восток от Коллинсвилля. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску нападавшего, начато расследование всех обстоятельств и причин произошедшего.

Сотрудники полиции призвали представителей общественности держаться подальше от места происшествия, пока не будет пойман подозреваемый в стрельбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели человека в результате перестрелки в Лос-Анджелесе.