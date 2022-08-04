Ульяновск, 4 августа, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось суточное число заразившихся коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 3 августа в регионе лабораторно подтверждён 51 случай заражения коронавирусом, в то время как сутками ранее (2 августа) было подтверждено 35 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Количество проведённых лабораторных тестов на коронавирус достигло 2 200 862.

Напомним, что с начала пандемии заражение коронавирусом официально подтверждено у 204 404 жителей, выздоровели 199 298 пациентов, умерли 4725 ковид-больных.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области планируют провести реорганизацию двух учреждений здравоохранения: к Барышской районной больнице хотят присоединить Базарносызганскую районную больницу. В минздраве ссылаются на то, что ситуация с оказанием медицинской помощи в Базарносызганском районе является проблемной — в частности, муниципалитет занимает лидирующие позиции по уровню смертности,