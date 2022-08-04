Пекин, , 07:10 — REGNUM Отрасль литий-ионных аккумуляторов в Китае продемонстрировала быстрый рост в первой половине 2022 года, поскольку страна активизировала усилия по достижению своих целей в области углеродного пика и углеродной нейтральности, а спрос со стороны перерабатывающих секторов оставался высоким, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Литиевый аккумулятор Claus Ableiter

Подсчитано, что производство литий-ионных аккумуляторов в стране в период с января по июнь превысило 280 ГВт/ч, что является ростом в годовом исчислении на 150%, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

По оценкам министерства, весь сектор заработал более 480 млрд юаней (около $70,78 млрд). Мощное производство литий-ионных аккумуляторов в Китае перекликается с быстрорастущим производством новых энергетических транспортных средств в стране, которое выросло на 120% в первой половине этого года.

По данным министерства, экспорт литий-ионных аккумуляторных батарей за этот период вырос на 75% в годовом исчислении.