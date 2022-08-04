Якутск, 4 августа, 2022, 07:08 — ИА Регнум. 210 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Якутии по данным на 4 августа. Лидирует по количеству инфицированных Якутск, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Читайте также: В Якутии продолжает расти уровень заболеваемости COVID-19

За сутки показатели заболеваемости возросли почти в два раза (днём ранее было 128 заразившихся). В столице республики вирус выявлен у 96 жителей. Много заболевших также в Мирнинском (26) и Верхневилюйском (20) районах. О количестве госпитализированных не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа насчитывалось 128 новых заразившихся COVID-19 в Якутии. В больницы попали по данным оперштаба десять человек, по информации портала Стопкоронавирус. рф — 41.