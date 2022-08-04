Кемерово, , 07:08 — REGNUM В Кемерове пассажир угнал автомобиль такси, приставив нож к горлу водителя. Полицейские уже задержали его, сообщили ИА REGNUM в полиции Кузбасса.

Таксист Цитата из к/ф «Люди и манекены». реж Владимир Храмов, Аркадий Райкин. 1974. СССР

Установлено, что водитель принял заявку от диспетчера о поездке из Березовского в Кемерово. В конце поездки — в посёлке Улус — пассажир напал на него сзади и приставил нож к горлу. Таксист сумел выбраться из машины и позвонить в полицию. В это время налётчик скрылся на его автомобиле.

Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого уже через несколько минут. Он был пьян. Возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу.