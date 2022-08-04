Пекин, 4 августа, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель спиртных напитков Kweichow Moutai отчитался о чистой прибыли в размере 29,79 млрд юаней (около $4,4 млрд) в первой половине 2022 года, что на 20,85% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Xuexueyingwen.com Юань

Согласно отчету, опубликованному компанией, с января по июнь ее выручка выросла на 17,38% в годовом исчислении до 57,62 млрд юаней. В прошлом году выручка производителя алкоголя достигла 109,46 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 11,71%. Прибыль составила 74,53 млрд юаней, увеличившись на 12,59% в 2021 году.

Производимый в городе Маотай провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, этот знаменитый крепкий алкоголь часто подают на государственных банкетах.