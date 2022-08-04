Наньчан, Китай, , 07:05 — REGNUM Объем внешней торговли восточно-китайской провинции Цзянси выросла с 210,86 млрд юаней (около $31,1 млрд) в 2012 году до 498,04 млрд юаней в 2021 году, увеличившись на 136%, сообщает 3 август агентство Синьхуа.

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В 2021 году объем прямых иностранных инвестиций из Цзянси достиг $900 млн, что на 150% больше, чем в 2012 году. По состоянию на прошлый год провинция торговала с 224 странами и регионами, а Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стала ее крупнейшим торговым партнером.

Фактическое использование прямых иностранных инвестиций в Цзянси за десятилетие увеличилось на 131% и составило $15,78 млрд. С 2012 года в провинции было создано в общей сложности 5 708 предприятий, финансируемых из-за рубежа, в то время как число предприятий по импорту и экспорту за этот период увеличилось с 2763 до 6 153, увеличившись на 123%.