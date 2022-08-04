Пекин, , 07:02 — REGNUM Согласно данным Государственного управления рыночного регулирования КНР, в 2021 году рекламная индустрия Китая продемонстрировала стремительный рост, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

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Совокупные доходы крупных компаний и государственных учреждений в этом секторе выросли на 20% в годовом исчислении и составили примерно 1,18 трлн юаней (около $174 млрд) в прошлом году, впервые превысив 1 трлн юаней.

Индекс, измеряющий развитие рекламной индустрии Китая, составил 110,85, что на 7,36 процента больше, чем в предыдущем году, согласно отчету, совместно опубликованному администрацией и Службой экономической информации Китая.

Онлайн-реклама заняла доминирующее положение на рекламном рынке Китая, и доходы от нее растут с каждым годом. Данные показывают, что они дали мощный импульс созданию новых рынков и форм потребления.