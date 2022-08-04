Степанакерт, , 13:33 — REGNUM Россия и её миротворческий контингент будут предпринимать все возможные усилия для политического урегулирования обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Mil.ru

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«В такой обострившейся ситуации правильными выглядят попытки политико-дипломатического урегулирования ситуации, чем сейчас и занимается российская сторона на уровне министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, которые проводят многочисленные переговоры и консультации со своими коллегами в Баку, Ереване, а также, отчасти, в Анкаре. Российские миротворцы будут действовать, очевидно, со своим де-факто сложившимся мандатом, и, естественно, не могут вмешиваться в сложившееся противостояние. Они будут предпринимать всё возможное и от них зависящее для стабилизации обстановки, для сохранения в неприкосновенности той линии соприкосновения сторон, которая складывалась в последние месяцы и последние годы и которую Баку в явном порядке пытается нарушить в свою пользу», — сказал эксперт.

Напомним, что, начиная с 1 августа, Азербайджан ведёт обстрелы армянских позиций, в ответ в Нагорном Карабахе была объявлена частичная мобилизация.