Миасс, Челябинская область, 4 августа, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело из-за отравления в детском лагере «Еланчик» 32 детей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Ru.torange.biz Уголовное дело

Его завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Всего отравились граждане возрастом от восьми до семнадцати лет.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя областного следственного управления Петра Решетникова доклада о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате.