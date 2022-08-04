Пекин, , 06:59 — REGNUM На рынке легковых автомобилей Китая в июле продолжился устойчивый рост продаж благодаря улучшению потребительских настроений и восстановлению производства, сообщает 3 август агентство Синьхуа.

Авторынок Zimbio.com

Около 1,77 млн легковых автомобилей было продано через розничные каналы в прошлом месяце, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали первоначальные статистические данные в отчете Китайской ассоциации легковых автомобилей. Оптовые продажи легковых автомобилей в июле составили 2,12 млн единиц, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи автомобилей поддерживали относительно высокий рост, поскольку меры по защите потребления эффективно укрепили доверие рынка, а производство автомобилей в основном вернулось к нормальной жизни после того, как были сдержаны спорадические вспышки COVID-19, отмечается в отчете. Благодаря благоприятным условиям автомобильный рынок продемонстрировал хорошую динамику в слабый сезон июля этого года.

В июне доходы автопроизводителей страны составили в общей сложности 835,1 млрд юаней (около $123 млрд), что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их совокупная прибыль составила 59,5 млрд юаней, что на 47% больше, чем год назад.