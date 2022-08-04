Шэньчжэнь, Китай, 4 августа, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель электромобилей BYD продемонстрировал стремительный рост новых продаж в первые семь месяцев 2022 года на фоне рыночного бума, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Sohu.com BYD Song MPV

В заявлении, поданном на Шэньчжэньскую фондовую биржу, базирующаяся в Шэньчжэне компания сообщила, что ее продажи транспортных средств на новых видах энергии, включая чистые электромобили и гибридные электромобили, выросли на 292% в годовом исчислении до 803 880 единиц в период с января по июль.

Только в июле было продано 162 530 единиц по сравнению с 50 492 единицами в том же месяце год назад. BYD прекратила производство традиционных автомобилей с бензиновым двигателем, начиная с марта.