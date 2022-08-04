Пекин, 4 августа, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Объем торговли услугами Китая вырос на 21,6% в годовом исчислении в первой половине 2022 года, показали данные Министерства коммерции КНР, передает 3 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно данным, общий объем торговли составил 2,89 трлн юаней (около $426 млрд). Экспорт услуг увеличился на 24,6% в годовом исчислении до 1,41 трлн юаней, а импорт услуг составил 1,49 трлн юаней, что на 18,9% больше, чем год назад. Дефицит торгового баланса в сфере услуг в первом полугодии сократился на 34,3% до 79,19 млрд юаней.

Торговля наукоемкими услугами в Китае поддерживала устойчивый рост в течение этого периода, увеличившись на 9,8% в годовом исчислении примерно до 1,21 трлн юаней, сообщило министерство.

В таких секторах, как телекоммуникации и информационные услуги, наблюдался быстрый рост экспорта, в то время как страховые услуги были одними из самых быстрорастущих областей импорта.

Торговля туристическими услугами продолжала восстанавливаться, при этом ее объем увеличился на 8,2% по сравнению с прошлым годом и составил 393,55 млрд юаней в первом полугодии. Только в июне объем торговли услугами составил 525,3 млрд юаней, увеличившись на 19,6% в годовом исчислении.

В отличие от торговли товарами, торговля услугами включает в себя такие услуги, как транспорт, туризм, телекоммуникации, строительство, реклама, вычислительная техника и бухгалтерский учет.