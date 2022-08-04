Хэфэй, Китай, , 06:53 — REGNUM Пилотная зона свободной торговли (ЗСТ) в провинции Аньхой на востоке Китая обеспечила внешнеторговый оборот в размере 95,93 млрд юаней (около $14,2 млрд) в первой половине этого года, что на 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

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Прямые иностранные инвестиции в фактическое использование в пилотной зоне свободной торговли достигли $110 млн, по данным административного управления Пилотной зоны свободной торговли Китая.

За этот период было создано 7 674 новых предприятия, и было подписано 229 проектов на сумму более 100 млн юаней для пилотной зоны свободной торговли в Аньхое, с совокупными контрактными инвестициями в размере 204,73 млрд юаней, показали официальные данные.

Аньхой будет и далее способствовать институциональной открытости и развивать больше институциональных инновационных достижений, чтобы создать новую платформу для реформ и открытости, сказал чиновник администрации пилотной зоны свободной торговли Лю Гуан, который также является заместителем главы департамента коммерции провинции Аньхой.