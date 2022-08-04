Челябинск, 4 августа, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В одном из детских лагерей Челябинской области отравились более 30 отдыхающих. Об этом пишут СМИ.

Unece.org Отравление

О случившемся стало известно 3 августа вечером. Всего отравились 32 ребёнка. Им оказали необходимую помощь. Состояние всех пострадавших медики называют удовлетворительным.

Роспотребнадзор устанавливает причины случившегося. Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в одном из свердловских лагерей заболели девять детей. Работу учреждения приостановили.