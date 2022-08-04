Лос-Анджелес, США, , 06:46 — REGNUM Один человек погиб в результате инцидента со стрельбой в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной полиции.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что полиция прибыла на вызов в пригород Лос-Анджелеса Панорама-Сити. По прибытию силовики обнаружили на месте происшествия людей с огнестрельными ранениями. По официальным данным, при стрельбе погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Сейчас врачи оценивают их состояние, как стабильное.

Других подробностей произошедшего не приводится. Подозреваемого в совершении преступления разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в баре американского Коламбуса (штат Огайо) мужчина устроил перестрелку. В результате стрельбы погибли два человека, еще трое пострадали. Преступнику удалось скрыться с места происшествия.