Гуйян, Китай, , 06:45 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая добилась значительного прогресса в экономическом развитии и борьбе с бедностью за последнее десятилетие, сообщает агентство Синьхуа.

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В 2021 году валовой внутренний продукт Гуйчжоу приблизился к 2 трлн юаней (около $295 млрд), а располагаемый доход на душу населения городских и сельских жителей провинции в 2,1 и 2,7 раза превысил показатель 2012 года соответственно. За последние 10 лет 9,23 млн обедневших жителей Гуйчжоу были избавлены от бедности, и были достигнуты успехи в развитии инфраструктуры.

Цифровая экономика также набирала обороты в провинции, уделяя особое внимание созданию национальной комплексной пилотной зоны больших данных и инновационной зоны развития цифровой экономики. Между тем, Гуйчжоу стремится уделять приоритетное внимание экологии и зеленому развитию, и его уровень лесистости превышает 62%.