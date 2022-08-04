Нижний Тагил, Свердловская область, 4 августа, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Свердловской области 68-летняя жительница Нижнего Тагила лишилась более 5 млн рублей после разговора с неизвестными. Об этом сообщает пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Она сняла со своих счетов более 2 млн, а остальную сумму оформила в кредит и перевела средства на некие счета. Этому предшествовал звонок от неизвестных, которые заявили ей, что она является подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве. Затем для неё события развивались как в тумане, словно под воздействием гипноза.

Наконец пенсионерка сама позвонила полицейским, чтобы узнать, как продвигается расследование. К тому моменту она ещё не перевела деньги аферистам. Сотрудники полиции пытались уберечь её от обмана, но не удалось.