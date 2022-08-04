Пекин, , 06:43 — REGNUM Согласно официальной синей книге, в последние десятилетия наблюдается заметная тенденция к повышению температуры поверхности Китая на фоне глобального потепления, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Китай. Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

С 1951 по 2021 год среднегодовая температура поверхности страны повышалась на 0,26 градуса Цельсия каждое десятилетие, согласно «Синей книге об изменении климата в Китае» от 2022 года, выпущенной Китайским метеорологическим управлением.

По словам заместителя директора Национального климатического центра Юань Цзячжуана, последние 20 лет были самым теплым периодом в Китае с начала 1900-х годов. В 2021 году средняя температура поверхности страны достигла самого высокого уровня с 1901 года — на 0,97 градуса Цельсия выше, чем обычно.

И глобальное потепление сохраняется, согласно «синей книге». Средняя глобальная температура в 2021 году была на 1,11 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху, что сделало 2021 год одним из семи самых жарких лет за всю историю наблюдений.