Ханчжоу, Китай, 4 августа, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Житель Тайваня Ян Чихуань, подозреваемый в участии в сепаратистской деятельности и создании угрозы национальной безопасности, был задержан органом национальной безопасности Вэньчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Ян, родившийся в Тайчжуне в 1990 году, долгое время выступал за «независимость Тайваня» и вступил в сговор с другими с целью создания незаконной организации с целью «добиться того, чтобы Тайвань стал суверенным государством и вступил в Организацию Объединенных Наций».

Планируя и осуществляя сепаратистскую деятельность за «независимость Тайваня», Ян подозревается в преступлениях, связанных с расколом страны и подстрекательством к этому других.