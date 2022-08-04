Чита, 4 августа, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Экспозиция, посвященная истории, культуре и традициям коренного народа Забайкалья, оформлена специалистами отдела библиографии и краеведения краевой библиотеки имени А. С. Пушкина, сообщает 4 августа министерство культуры региона.

Министерство культуры Забайкалья Выставка редких книг о бурятском народе работает в Чите

Выставка «Бурят-монгольская культура по страницам редких книг» приурочена к международному всебурятскому фестивалю традиционной культуры «Алтаргана».

Книги раскрывают содержание научных исследований и литературы о бурят-монгольской культуре, показана культурная самобытность отдельных народов и их традиции.

«Гости могут ознакомиться с дневниковыми записями и записками дипломатов, ученых, путешественников, с отчетами русских казаков о природе «новых землиц» и людях, их населяющих. Путешественники вели путевые записки, обращая внимание на обычаи и нравы тунгусов и бурят, изучали способы облавной охоты. Имеются ценные сведения о буддизме и шаманизме», — рассказали в библиотеке.

По словам специалистов, представленные на выставке уникальные издания очень значимы для исследователей настоящего времени и будущих поколений.

Экспозиция будет работать до конца августа.

Как сообщало ИА REGNUM, проект региональной общественной организации «Агинское библиотечное сообщество», направленный на популяризацию бурятского языка, вошел в число победителей конкурса грантов губернатора Забайкалья и получит на свою реализацию около 500 тысяч рублей.

Читайте также: Проект по развитию бурятского языка получил грант в Забайкалье