Якутск, 4 августа, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В халатности обвиняют участкового полицейского из Якутска. Он был свидетелем избиения детей их отчимом, но не пресёк действия мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребёнок

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«Несмотря на очевидные телесные повреждения у двоих малолетних детей, которые были причинены их отчимом, призывах о помощи, он надлежащим образом не исполнил свои обязанности по пресечению, выявлению и предотвращению фактов применения насилия к малолетним», — отметили в надзорном ведомстве.

В семье было трое детей, один из них погиб после побоев. Их отчима приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строго режима. В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («халатность, повлёкшая по неосторожности смерть ребёнка»). Обвинительное заключение утверждено, материалы будут переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Башкирии обвинили в жестоком обращении с детьми. Будучи бабушкой, она избивала своих внуков.